Boscaglia: «Il Palermo ha costruito rosa per vincere il campionato. Brescia? Da playoff»

Questa sera andrà in scena Brescia-Palermo. I rosanero di mister Dionisi scenderanno in campo nel match d’esordio del nuovo campionato di Serie B. Il tecnico, doppio ex, Boscaglia è stato intervistato da TuttoB.com per esprimere il proprio pensiero in vista del match e del campionato in generale:

«Serie B? Come sempre, un campionato estremamente difficile. Ci sono tante squadre importanti, blasonate e di grande prestigio, con rose molto competitive, quindi ogni partita sarà una battaglia. Non esistono risultati scontati. Sarà una stagione complicata un po’ per tutti, sia in testa che in coda alla classifica, e credo che playoff e playout si decideranno solo all’ultimo minuto dell’ultima partita. Brescia-Palermo? Si affrontano due squadre forti che ho allenato, quindi da ex di turno dico che non ho preferenze. Il Palermo, naturalmente, è una società molto importante e ha costruito una rosa fortissima per puntare a vincere il campionato. Lo stesso Brescia ha fatto un’ottima pre-season, e considerato anche quanto di buono ha mostrato l’anno scorso con Maran ritengo che sia proiettato verso la zona playoff. Tranquillamente. Detto ciò, essendo la prima partita di campionato il risultato è aperto, quindi non c’è una favorita. Sicuramente però sarà una bella sfida perché in campo c’è tanta qualità».

«Favorite promozione? Sono 4-5. Certo, chi retrocede dalla A ha qualcosina in più, quindi Frosinone e Sassuolo in primis possono dire la loro in maniera forte e determinante. E poi le squadre che già l’anno scorso hanno fatto bene, tipo la Cremonese, o che vengono da un campionato poco brillante nel quale hanno deluso le attese, penso alla Sampdoria e, come detto, al Palermo. Che sicuramente saranno lì a lottare. Non mancherà anche qualche outsider. Mercato? Diciamo che non ci sono stati colpi eccezionali… Le squadre, grossomodo, sono rimaste quelle dello scorso anno, non ho visto cambiamenti radicali. Questo significa che ci sarà una continuità tecnico-tattica importante. Sicuramente prima della fine del mercato dobbiamo attenderci qualche colpo di spessore, però ad oggi credo che le squadre che hanno fatto bene nella passata stagione potranno fare bene anche quest’anno».