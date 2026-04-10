Tuttosport: “Assalto Palermo. Ma il Frosinone vuole la vetta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
palermo empoli 3-2 (42) inzaghi

FROSINONE – Quasi otto anni dopo quella notte del 16 giugno 2018, Frosinone e Palermo si ritrovano di fronte con in palio ancora una volta qualcosa di enorme. Come raccontano Luigi Butera e Giulio Halasz su Tuttosport, il ricordo della finale playoff resta vivo, ma il presente è ancora più pesante: la Serie A.

Secondo quanto evidenziano Luigi Butera e Giulio Halasz su Tuttosport, la situazione di classifica rende la sfida decisiva soprattutto per il Palermo. I rosanero sono chiamati all’ultima occasione per restare agganciati alla promozione diretta, mentre il Frosinone, secondo, ha il vantaggio di poter gestire quattro punti di margine e tenere a distanza anche il Monza.


Il Tuttosport, attraverso l’analisi di Luigi Butera e Giulio Halasz, sottolinea come Alvini non voglia stravolgere la propria squadra. Il Frosinone si affiderà al consueto 4-2-3-1, con Palmisani tra i pali e una difesa composta da Oyono e Bracaglia sugli esterni, con Calvani e Monterisi centrali. A centrocampo spazio a Calò, miglior assist-man del campionato, e Cichella, con il rientrante Koutsoupias in ballottaggio con Francesco Gelli.

In attacco, come riportano Luigi Butera e Giulio Halasz su Tuttosport, resta da valutare fino all’ultimo Ghedjemis, uscito acciaccato nell’ultima gara: se non dovesse farcela, è pronto Fini. Sul lato opposto agirà Kvernadze, mentre Raimondo sarà il riferimento offensivo, già in doppia cifra in stagione.

Sul fronte Palermo, il Tuttosport evidenzia tutta la pressione sulla squadra di Inzaghi. I rosanero arrivano da una lunga striscia positiva, ma la classifica non lascia margine: vincere è obbligatorio. Una sconfitta significherebbe playoff, un pareggio complicherebbe comunque la rimonta.

Come sottolineano Luigi Butera e Giulio Halasz su Tuttosport, Inzaghi valuta qualche accorgimento tattico: possibile passaggio al 3-5-2 con Rui Modesto esterno a tutta fascia e Palumbo mezzala. In porta, complice il problema muscolare accusato da Joronen, dovrebbe esserci Gomis.

Le parole di Inzaghi, riportate da Tuttosport, raccontano bene il momento: «La squadra arriva molto carica, sarà una grande partita. È chiaro che vogliamo vincere». E ancora: «Servirà la partita perfetta, contro un Frosinone che sta facendo un campionato straordinario».

Il Tuttosport mette in evidenza anche un dato comune: entrambe le squadre non hanno ancora vinto negli scontri diretti con le big. Un limite che rende la sfida dello Stirpe ancora più significativa, perché rappresenta l’occasione per cambiare il finale di stagione.

Senza tifosi al seguito e con uno stadio pieno, il Palermo è chiamato all’impresa. Il Frosinone, invece, vuole difendere il proprio vantaggio e avvicinarsi sempre di più alla Serie A.

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