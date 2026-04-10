Violentata durante la festa dei giocatori di Serie C: la denuncia shock

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Screenshot 2026-04-10 093253

Una festa per una promozione storica trasformata, secondo l’accusa, in un incubo. Come racconta Massimiliano Peggio su La Stampa, tre calciatori sono finiti a processo con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa universitaria torinese di vent’anni.

Secondo quanto ricostruito da Massimiliano Peggio de La Stampa, i fatti risalgono alla sera del 30 maggio scorso, quando a Bra si celebrava la promozione in Serie C della squadra locale. In un clima di festa, tra musica e locali affollati, la giovane avrebbe conosciuto uno dei giocatori, che le avrebbe proposto un rapporto di gruppo. Una proposta rifiutata chiaramente: «Mi piaci tu, non faccio nulla con gli altri».


Come evidenzia Massimiliano Peggio su La Stampa, nonostante il rifiuto e dopo aver bevuto alcolici, la ragazza avrebbe seguito il calciatore nel suo alloggio, condiviso con altri compagni di squadra. Lì, secondo la denuncia, dopo un primo momento consensuale, si sarebbe ritrovata a subire atti sessuali di gruppo da parte di altri due giocatori.

Il racconto riportato da Massimiliano Peggio de La Stampa si arricchisce di un elemento aggravante: foto e video di quanto accaduto sarebbero stati condivisi in una chat di squadra con il messaggio «We are champs», trasformando la vittima, come lei stessa ha dichiarato, in «un trofeo».

IL PROCESSO E LE ACCUSE
Come riporta Massimiliano Peggio su La Stampa, i tre imputati — Perseu, Rosa e Mawete, oggi ex giocatori del Bra — hanno chiesto il rito abbreviato davanti al giudice Dunn ad Asti. Sono accusati di violenza sessuale di gruppo e, per uno di loro, anche di diffusione illecita di immagini sessuali.

Le indagini, coordinate dal pm Greco, hanno incluso il sequestro degli smartphone, l’analisi dei contenuti e l’ascolto di testimoni. Un’inchiesta complessa e delicata, sottolinea ancora Massimiliano Peggio de La Stampa, anche per le condizioni psicologiche della giovane, che durante le indagini ha attraversato momenti drammatici, arrivando a tentare il suicidio.

LA VERSIONE DELLA RAGAZZA E LA DIFESA
Secondo quanto riportato da Massimiliano Peggio su La Stampa, la studentessa ha ribadito in sede di incidente probatorio di aver espresso chiaramente la volontà di stare solo con uno dei calciatori. Invece, nella stanza sarebbero entrati anche gli altri due. «Mi sono finta morta», ha raccontato.

Dalle analisi dei telefoni emergerebbero messaggi e contenuti compatibili con la ricostruzione accusatoria, tra cui inviti espliciti e la condivisione di immagini. La ragazza, dopo i fatti, si è recata in ospedale a Torino e ha sporto denuncia, sostenuta da un’amica.

Di contro, come riportato da Massimiliano Peggio de La Stampa, i legali degli imputati respingono ogni accusa, parlando di «assenza totale di responsabilità penale» e di «incongruenze nel quadro accusatorio», confidando nell’esito del giudizio abbreviato.

Altre notizie

Screenshot 2026-04-09 072505

Giornale di Sicilia: “Palermo respira: Vivicittà chiude il traffico e rilancia la Favorita”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
Screenshot 2026-04-09 064044

Repubblica Palermo: “Mondello, ricorso Italo-Belga contro i bandi: rischio spiaggia libera”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
seriec

Serie C Girone C: Atalanta U23, rimonta sfiorata dalla Cavese. Il match finisce 1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Screenshot 2026-04-08 073150

Giornale di Sicilia: “Psicosi carburante a Palermo: file e distributori a secco”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
202606744-7c73a4e6-f6ed-4277-9385-1ef1c94601e4

Lutto nel mondo del calcio: addio a Mircea Lucescu

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
bene

Serie C, 35ª giornata: il Benevento vola in B, Catania sconfitto dal Picerno. La classifica aggiornata del Girone C

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
Screenshot 2026-04-05 073317

Giornale di Sicilia: “Palermo si riscopre pedonale: Pasqua tra sole, cultura e città nuova”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 070851

Repubblica: “La siccità è un ricordo. Invasi pieni a Palermo, l’acqua c’è per 18 mesi”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-04 224849

Serie C girone C: la Casertana espugna il “Lamberti”, Cavese battuta 1-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
658941059_18430643326138148_6337855561109796670_n

Serie C girone B: l’Ascoli batte 2-1 in rimonta la Vis Pesaro. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
pallone-seriec-facebook-ilovepalermocalcio.com

Serie C girone B: Vis Pesaro avanti 1-0 sull’Ascoli dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
69d1448e414d0

Ex rosa, lutto per Felice Centofanti: il toccante addio della sorella Martina a Giorgia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-10 093253

Violentata durante la festa dei giocatori di Serie C: la denuncia shock

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
palermo empoli 3-2 (42) inzaghi

Tuttosport: “Assalto Palermo. Ma il Frosinone vuole la vetta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
194517645-f842f3b7-0fae-42b8-8ac7-f887fef28908

Gazzetta dello Sport: “Figc, Malagò in pole: la Serie A si muove, lunedì Assemblea decisiva”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (31)

Gazzetta dello Sport: “Frosinone-Palermo, le scelte: Alvini con Ghedjemis, Inzaghi punta su Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
palermo cosenza 0-1 (76) lucioni tutino

Gazzetta dello Sport: “Lucioni: Palermo, niente errori: altrimenti playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026