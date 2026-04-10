Frosinone-Palermo, Stirpe blindato: settore ospiti ridotto e massima allerta

FROSINONE – Cresce l’attesa per il fischio d’inizio di Frosinone-Palermo, una sfida che va ben oltre il semplice risultato. Come evidenzia Ciociaria Oggi, la gara dello “Stirpe” non mette in palio soltanto punti fondamentali per la corsa alla Serie A, ma riaccende anche una rivalità storica tra le due tifoserie, ancora segnata dal precedente dei playoff del 2018.

Secondo quanto riportato da Ciociaria Oggi, proprio il clima di tensione e l’importanza della posta in palio hanno portato l’Osservatorio Nazionale e il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive a imporre misure restrittive severe, in linea con quelle già adottate nella gara d’andata.





Il dato più significativo riguarda il settore ospiti. Come sottolinea Ciociaria Oggi, nonostante lo stadio sia vicino al sold-out, saranno appena 263 i tifosi del Palermo presenti sugli spalti. Un numero fortemente ridotto, conseguenza del divieto di trasferta imposto ai residenti in Sicilia, misura adottata per prevenire possibili disordini.

Ciociaria Oggi evidenzia come l’accesso allo stadio sia consentito esclusivamente ai sostenitori rosanero residenti fuori dall’isola, creando un’atmosfera insolita rispetto al consueto seguito della squadra siciliana. Un’assenza che potrebbe incidere anche sul piano emotivo della gara.

Nonostante ciò, come riporta ancora Ciociaria Oggi, il dispositivo di sicurezza resterà massimo per tutta la durata dell’evento. Previsti controlli rigorosi agli ingressi per evitare tentativi di aggirare le restrizioni, eventualità già verificatasi in passato.

Il Ciociaria Oggi sottolinea inoltre come l’ingente presenza di tifosi locali renderà comunque lo “Stirpe” un ambiente caldo e ostile per gli ospiti. Il Frosinone punta proprio sull’effetto “fortezza” per consolidare il proprio cammino verso la Serie A.

Una sfida ad alta tensione, dentro e fuori dal campo.