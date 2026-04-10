Frosinone-Palermo 1-1, Inzaghi: «Orgoglioso della squadra. È tutto nelle nostre mani»
FROSINONE – Orgoglio, fiducia e qualche rimpianto. Filippo Inzaghi analizza così il pareggio per 1-1 contro il Frosinone ai microfoni ufficiali del club rosanero al termine della gara.
Il tecnico del Palermo parte dalla prestazione:
«È stata una grande partita. Io sono molto orgoglioso della mia squadra. Venire a giocare su questo campo in questo modo è qualcosa di bello. Me lo tengo stretto. Io sono molto fiducioso. La squadra ormai viene a giocare contro chiunque e fa grandi partite».
Un pareggio che lascia però anche amarezza per le occasioni non sfruttate:
«Il rammarico è che in una partita in cui devi essere sopra 2-3 a 0 prendi gol nell’unico tiro in porta da 30 metri. Quello avrebbe potuto ammazzare chiunque, ma non questi ragazzi che sono fantastici».
Inzaghi sottolinea la reazione della squadra:
«Questa squadra ha dimostrato ancora una volta di essere viva fino alla fine. Dobbiamo continuare così e poi vedremo. Nelle ultime 21 partite ha fatto qualcosa di straordinario».
Sull’analisi della gara, l’allenatore rosanero evidenzia ciò che ha funzionato e cosa è mancato:
«Eravamo preparati per avere queste ripartenze e le abbiamo avute. Siamo mancati nell’ultimo passaggio e nella conclusione. Siamo stati anche sfortunati sul palo di Pohjanpalo, è incredibile che non sia entrata».
Infine, lo sguardo è già alla prossima sfida:
«Il morale deve essere alto per forza. Giocare così su questi campi deve aumentare la consapevolezza di essere forti. È tutto nelle nostre mani».
Il Palermo riparte da qui, da una prestazione convincente e da una squadra che continua a crederci.