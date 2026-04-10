Frosinone-Palermo 1-1, emozioni fino alla fine: rivivi gli highlights del match

FROSINONE – Novanta minuti intensi, combattuti e ricchi di episodi. Frosinone-Palermo si chiude sull’1-1, ma il risultato racconta solo in parte una gara vibrante, giocata a ritmi alti e con occasioni da entrambe le parti.

Dopo un primo tempo senza reti ma pieno di spunti, con il Palermo pericoloso soprattutto con Pohjanpalo (clamoroso palo nel finale di frazione), la partita si accende nella ripresa. Il Frosinone trova il vantaggio con Calò su calcio di punizione, dando l’impressione di poter portare a casa tre punti pesantissimi.





I rosanero, però, non mollano e reagiscono con carattere. Dopo aver spinto con continuità e creato diverse occasioni, trovano il meritato pareggio all’87’ con Ranocchia, bravo a finalizzare e a tenere viva la corsa alla promozione.

Una gara che ha confermato equilibrio, intensità e qualità, con due squadre protagoniste fino all’ultimo minuto.

Rivivi tutte le azioni più importanti, le occasioni, il gol di Calò e la rete nel finale di Ranocchia negli highlights completi del match.