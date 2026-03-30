Frosinone, Oyono: «A inizio stagione Alvini strappò un giornale sulle favorite del campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
palermo frosinone 0-0 (87)pierozzi oyono

Intervistato ai microfoni di “Ciociaria Oggi”, il terzino destro del Frosinone, Anthony Oyono, ha commentato la stagione dei ciociari, raccontando anche un aneddoto di inizio stagione su mister Alvini.

«Il mio unico obiettivo è tornare in Serie A – ha spiegato Oyono -. Rigiocare al ‘Meazza’, dove ho vissuto sensazioni inspiegabili»


Oyono ha poi confessato come ad inizio stagione le aspettative per questo campionato fossero ben altre: «Nessuno di noi se lo aspettava a inizio stagione ma di sicuro la nostra posizione è strameritata. Tutti pensavano che avremmo dovuto lottare per salvarci»

Il difensore gialloblù ha inoltre raccontato un aneddoto su mister Alvini: «In uno dei primi allenamenti si è presentato con un giornale che parlava di quello che sarebbe stato il campionato di Serie B. Elencava le candidate al successo finale e chi avrebbe potuto ambire a un posto nei playoff: una lista che comprendeva 14 squadre ma non il Frosinone. Alvini ha strappato quella pagina e ha chiesto a noi se, come lui, eravamo convinti di poter fare molto meglio rispetto a quanto pronosticato su quel foglio»

Infine, uno sguardo al prossimo match contro il Padova: «Sarà la prima di 6 finali, mi aspetto uno stadio pieno e caloroso al massimo. Per il resto abbiamo il destino nelle nostre mani, non saremo da meno rispetto alla 32 partite fin qui giocate»

 

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