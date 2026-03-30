Palermo, Abodi, Lagalla e Mirri alla Scuola Media Statale Gregorio Russo di Palermo: lo sport unisce Borgo Nuovo

Mattinata di grande partecipazione alla Scuola Media Statale Gregorio Russo di Palermo, dove si è svolto l’evento “Lo Sport Unisce”, inserito nel progetto “Insieme per il Nuovo Borgo”. A catalizzare l’attenzione la presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del sindaco Roberto Lagalla e del presidente del Palermo Dario Mirri.

Accanto a loro anche l’attaccante rosanero Giacomo Corona, il responsabile del settore giovanile Giuseppe Geria e Gaia Bruno del Palermo Women, in un’iniziativa che ha coinvolto studenti e territorio in una giornata dedicata ai valori dello sport.





Grande entusiasmo tra i ragazzi, protagonisti con cori da stadio e momenti di condivisione che hanno trasformato l’incontro in una vera festa rosanero. Un segnale concreto di come lo sport possa diventare strumento di inclusione e crescita, soprattutto nelle periferie.

L’evento si inserisce nel percorso di rigenerazione urbana di Borgo Nuovo, sempre più al centro di progetti che uniscono istituzioni, scuola e realtà sportive con l’obiettivo di offrire nuove opportunità alle giovani generazioni.