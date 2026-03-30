Bosnia, Dzeko: «L’Italia si gioca tanto. Esultanza? Vuol dire che hanno paura»

Alla vigilia della sfida tra Italia e Bosnia ed Erzegovina, decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026, è intervenuto in conferenza stampa l’attaccante ex Roma, Inter e Fiorentina, Edin Dzeko, commentando anche il casa riguardante l’esultanza di Dimarco.

«Io conosco bene la nazionale italiana – ha spiegato Dzeko – con alcuni giocatori sono stato a Roma, all’Inter e alla Fiorentina. Ci conosciamo bene, loro hanno analizzato anche il nostro modo di giocare»





Dzeko ha poi commentato l’esultanza degli italiani al passaggio del turno della Bosnia: «Abbiamo visto tutti quello che è successo. Ti dico sinceramente che è una cosa normalissima. Come ho detto prima tutti noi abbiamo le preferenze. Forse la mia era di non giocare contro l’Italia in questa finale. Non posso esultare perché ci gioco contro».

E sugli azzurri: «È una Nazionale incredibile, che ha vinto quattro Mondiali, se ha paura di giocare in Galles qualcosa non funziona. Forse dobbiamo vedere anche in questo modo che possono soffrire in questa partita. Si giocano tanto dopo due Mondiali persi. Vuol dire che hanno paura»

Infine, l’attaccante ha confessato: «Dimarco mi ha scritto che non voleva offendere nessuno, gli ho risposto ‘di che parliamo’, non ci sono problemi”»