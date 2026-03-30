Bosnia, Dzeko: «L’Italia si gioca tanto. Esultanza? Vuol dire che hanno paura»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
images

Alla vigilia della sfida tra Italia e Bosnia ed Erzegovina, decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026, è intervenuto in conferenza stampa l’attaccante ex Roma, Inter e Fiorentina, Edin Dzeko, commentando anche il casa riguardante l’esultanza di Dimarco.

«Io conosco bene la nazionale italiana – ha spiegato Dzeko – con alcuni giocatori sono stato a Roma, all’Inter e alla Fiorentina. Ci conosciamo bene, loro hanno analizzato anche il nostro modo di giocare»


Dzeko ha poi commentato l’esultanza degli italiani al passaggio del turno della Bosnia: «Abbiamo visto tutti quello che è successo. Ti dico sinceramente che è una cosa normalissima. Come ho detto prima tutti noi abbiamo le preferenze. Forse la mia era di non giocare contro l’Italia in questa finale. Non posso esultare perché ci gioco contro».

E sugli azzurri: «È una Nazionale incredibile, che ha vinto quattro Mondiali, se ha paura di giocare in Galles qualcosa non funziona. Forse dobbiamo vedere anche in questo modo che possono soffrire in questa partita. Si giocano tanto dopo due Mondiali persiVuol dire che hanno paura»

Infine, l’attaccante ha confessato: «Dimarco mi ha scritto che non voleva offendere nessuno, gli ho risposto ‘di che parliamo’, non ci sono problemi”»

 

Altre notizie

705A33B2-6373-4716-8491-27E0A780713D

Bosnia, Barbarez verso l’Italia: «Dovremo avere abbastanza coraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
Screenshot 2026-03-30 083435

Gazzetta dello Sport: “Gattuso alza i giri: Retegui-Kean verso il bis, Italia di corsa verso Zenica”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
5a86a343c9

Corriere dello Sport: “Italia a Zenica tra campo pesante e missione Mondiale: Gattuso cambia i piani”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
Screenshot 2026-03-29 142438

Italia, finale playoff affidata a Turpin

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
656901959_18578090221060923_8495209554473754996_n

Gazzetta dello Sport: “Italia, prove di conferma: Gattuso verso la continuità, ma resta il dubbio Esposito”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
2d9a1fd84f

Corriere dello Sport: “Italia, caso Dimarco e clima caldo: «Nessuna mancanza di rispetto, ora pensiamo al Mondiale»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
c8161ff373

Corriere dello Sport: “Italia, trappola Zenica: campo al limite e clima ostile per il sogno Mondiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
dimarco

Italia, Dimarco verso la Bosnia: «Ci aspettiamo un ambiente caldo, affrontiamo una squadra forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
656691047_18576910894060923_9073830783930695694_n

Gazzetta dello Sport: “Italia, il dubbio di Gattuso: Esposito insidia Retegui per la finale”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
abodi

Italia, esultanza contro la Bosnia nel mirino: Abodi smorza le polemiche «Niente di provocatorio»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
Screenshot 2026-03-28 082546

Alajbegovic sfida l’Italia: «Non molliamo mai, a Zenica vinceremo noi”»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
GettyImages-1232043565.jpg

Pjanic avvisa l’Italia: «In Bosnia sarà una bolgia»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-30 131919

Palermo, Mirri e Corona all’Ascione: «I bambini ci danno una lezione, credete nei vostri sogni»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
705A33B2-6373-4716-8491-27E0A780713D

Bosnia, Barbarez verso l’Italia: «Dovremo avere abbastanza coraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
palermo frosinone 0-0 (87)pierozzi oyono

Frosinone, Oyono: «A inizio stagione Alvini strappò un giornale sulle favorite del campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.24.31 (1)

Palermo, Abodi, Lagalla e Mirri all’Ascione: lo sport unisce Borgo Nuovo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
images

Bosnia, Dzeko: «L’Italia si gioca tanto. Esultanza? Vuol dire che hanno paura»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026