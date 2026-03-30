Bosnia, Barbarez verso l’Italia: «Dovremo avere abbastanza coraggio»

Alla vigilia del match contro l’Italia, decisivo per la qualificazione ai Mondiali 2026, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il commissario tecnico della Bosnia ed Erzegovina, Sergej Barbarez.

«Tutti stanno bene tranne l’allenatore, che ha perso la voce – ha dichiarato il tecnico -. Abbiamo avuto tempo per riprenderci, la gara è stata impegnativa e siamo stati felici. Speriamo di riuscire a reggere fino alla fine»





Barbarez ha poi aggiunto: «Il primo compito di questa Nazionale era di restituire velocità e corsa, ci siamo riusciti con la selezione dei giocatori. Ci è mancata la volontà che abbiamo ottenuto a novembre, con Romania e Austria. Una nazionale così piccola senza la corsa non può andare avanti. Alcuni giocatori hanno avuto i crampi ma non sono usciti. Per me è fondamentale»

E su come si batte l’Italia, il tecnico non ha dubbi: «Dovremo avere abbastanza coraggio, curando i dettagli. Non bisogna creare una situazione di panico, avere un po’ di fortuna e segnare qualche gol»

Il CT ha poi scherzato sul piano partita: «Cosa facciamo se vinciamo 1-0? Parcheggiamo l’autobus davanti alla porta. E se perdiamo 1-0? Lo parcheggiamo dall’altra parte»

Infine, sulle scelte di formazione: «Già da un anno e mezzo giochiamo con un sistema che corrisponde a quello che possiamo fare. Non so se è un momento di fare esperimenti»