Bosnia, Barbarez verso l’Italia: «Dovremo avere abbastanza coraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
705A33B2-6373-4716-8491-27E0A780713D

Alla vigilia del match contro l’Italia, decisivo per la qualificazione ai Mondiali 2026, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il commissario tecnico della Bosnia ed Erzegovina, Sergej Barbarez.

«Tutti stanno bene tranne l’allenatore, che ha perso la voce – ha dichiarato il tecnico -. Abbiamo avuto tempo per riprenderci, la gara è stata impegnativa e siamo stati felici. Speriamo di riuscire a reggere fino alla fine»


Barbarez ha poi aggiunto: «Il primo compito di questa Nazionale era di restituire velocità e corsa, ci siamo riusciti con la selezione dei giocatori. Ci è mancata la volontà che abbiamo ottenuto a novembre, con Romania e Austria. Una nazionale così piccola senza la corsa non può andare avanti. Alcuni giocatori hanno avuto i crampi ma non sono usciti. Per me è fondamentale»

E su come si batte l’Italia, il tecnico non ha dubbi: «Dovremo avere abbastanza coraggio, curando i dettagli. Non bisogna creare una situazione di panico, avere un po’ di fortuna e segnare qualche gol»

Il CT ha poi scherzato sul piano partita: «Cosa facciamo se vinciamo 1-0? Parcheggiamo l’autobus davanti alla porta. E se perdiamo 1-0? Lo parcheggiamo dall’altra parte»

Infine, sulle scelte di formazione: «Già da un anno e mezzo giochiamo con un sistema che corrisponde a quello che possiamo fare. Non so se è un momento di fare esperimenti»

Altre notizie

images

Bosnia, Dzeko: «L’Italia si gioca tanto. Esultanza? Vuol dire che hanno paura»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
Screenshot 2026-03-30 083435

Gazzetta dello Sport: “Gattuso alza i giri: Retegui-Kean verso il bis, Italia di corsa verso Zenica”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
5a86a343c9

Corriere dello Sport: “Italia a Zenica tra campo pesante e missione Mondiale: Gattuso cambia i piani”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
Screenshot 2026-03-29 142438

Italia, finale playoff affidata a Turpin

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
656901959_18578090221060923_8495209554473754996_n

Gazzetta dello Sport: “Italia, prove di conferma: Gattuso verso la continuità, ma resta il dubbio Esposito”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
2d9a1fd84f

Corriere dello Sport: “Italia, caso Dimarco e clima caldo: «Nessuna mancanza di rispetto, ora pensiamo al Mondiale»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
c8161ff373

Corriere dello Sport: “Italia, trappola Zenica: campo al limite e clima ostile per il sogno Mondiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
dimarco

Italia, Dimarco verso la Bosnia: «Ci aspettiamo un ambiente caldo, affrontiamo una squadra forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
656691047_18576910894060923_9073830783930695694_n

Gazzetta dello Sport: “Italia, il dubbio di Gattuso: Esposito insidia Retegui per la finale”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
abodi

Italia, esultanza contro la Bosnia nel mirino: Abodi smorza le polemiche «Niente di provocatorio»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
Screenshot 2026-03-28 082546

Alajbegovic sfida l’Italia: «Non molliamo mai, a Zenica vinceremo noi”»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
GettyImages-1232043565.jpg

Pjanic avvisa l’Italia: «In Bosnia sarà una bolgia»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-30 131919

Palermo, Mirri e Corona all’Ascione: «I bambini ci danno una lezione, credete nei vostri sogni»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
705A33B2-6373-4716-8491-27E0A780713D

Bosnia, Barbarez verso l’Italia: «Dovremo avere abbastanza coraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
palermo frosinone 0-0 (87)pierozzi oyono

Frosinone, Oyono: «A inizio stagione Alvini strappò un giornale sulle favorite del campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.24.31 (1)

Palermo, Abodi, Lagalla e Mirri all’Ascione: lo sport unisce Borgo Nuovo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
images

Bosnia, Dzeko: «L’Italia si gioca tanto. Esultanza? Vuol dire che hanno paura»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026