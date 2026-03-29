Frosinone, carica Fiore: «Sappiamo che le altre sono forti. Ma noi vogliamo la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
Screenshot 2026-03-29 102737

Il Frosinone continua a sorprendere nella corsa alla Serie A, alimentando un sogno che passa anche attraverso l’entusiasmo e la determinazione dei suoi protagonisti. Nell’intervista rilasciata a Il Messaggero, Antonio Fiori racconta il momento della squadra di Alvini. Alessandro Biagi, su Il Messaggero, mette in luce la mentalità del gruppo ciociaro, mentre Il Messaggero, attraverso le parole raccolte da Alessandro Biagi, evidenzia la crescita della squadra. Ancora Alessandro Biagi su Il Messaggero sottolinea l’ambizione di un Frosinone che non vuole fermarsi.

Vi giocate la promozione contro squadre come Venezia, Monza e Palermo: vi sentite Davide contro Golia?
«Per me noi non siamo Davide, perché è vero che le avversarie sono forti, ma anche il Frosinone è una squadra importante. Due anni fa era in Serie A e sento di far parte di una società che conta».


Quanto incide Alvini in questa corsa alla promozione?
«Ci tiene tantissimo, come tutti noi. Ce lo trasmette ogni giorno, in allenamento, nelle riunioni, in ogni momento passato insieme».

A sei giornate dalla fine, quanto ci credete?
«Ci crediamo tantissimo. Dobbiamo vincere più partite possibili, a partire dalla prossima contro il Padova, per raggiungere un obiettivo che ormai è di tutti».

Pesano le assenze dei compagni impegnati con le nazionali?
«Si sente soprattutto nello spogliatoio, ma continuiamo ad allenarci con intensità e concentrazione».

Come evidenzia Il Messaggero nell’intervista firmata da Alessandro Biagi, il contributo di Fiori è stato immediato dopo il suo arrivo a gennaio.

A Mantova aveva trovato poco spazio, a Frosinone invece si è rilanciato: è una rivincita?
«Sì, a Mantova ero partito bene, poi ho trovato meno spazio. Ho continuato ad allenarmi aspettando l’occasione giusta e quando è arrivata la chiamata del Frosinone l’ho colta subito».

Che ambiente ha trovato nello spogliatoio?
«La squadra è stata costruita per fare bene. Forse a inizio stagione non si aspettavano questi risultati, ma ora tutti ci crediamo e ce la giocheremo fino alla fine».

Il 4-2-3-1 di Alvini quanto la valorizza?
«Mi piace tantissimo. È un modulo che esalta gli esterni e infatti giocatori come Ghedjemis, Fini e Kvernadze stanno facendo molto bene».

Come racconta Alessandro Biagi su Il Messaggero, Fiori si distingue anche per la sua mentalità serena.

Che tipo di persona è fuori dal campo?
«Sono tranquillo e cerco di portare questa serenità anche in campo. Il calcio deve essere un piacere, non uno stress».

Sta vivendo un momento importante della carriera: lo percepisce?
«Sì, giocare per la promozione in Serie A è qualcosa che può cambiarti la carriera».

Come si trova a Frosinone?
«È una città tranquilla e carina. E poi è vicina a Roma, dove sono stato più volte. Mi trovo molto bene».

Il messaggio ai tifosi?
«Devono venire in massa a sostenerci nelle ultime partite in casa. Insieme possiamo raggiungere questo obiettivo».

Una convinzione ribadita anche nel finale: «Sicuramente sì».

Altre notizie

PALERMO MANTOVA POHJANPALO CELLA

Palermo, niente promozione diretta? Il regolamento dei playoff Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
Screenshot 2026-03-29 092343

Pisciotta: «Avellino e Palermo nel cuore. Ma i lupi possono fare male in contropiede»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
Screenshot 2026-03-29 091636

Il Mattino: “Avellino, prove di attacco totale: Ballardini testa il 4-3-1-2 in vista del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
hasa.italia.10.2023.1400x840 (3)

Tuttosport: “Hasa e gli altri, i talenti della B pronti al salto in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Serie B, rivoluzione panchine: cambi decisivi nel finale di stagione”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
castori-con-direttore-sportivo-giannitti

Giannitti: «Palermo e Monza si giocheranno la A ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
9b114901a8

Corriere dello Sport: “Frosinone adesso la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
ballardini avellino

Corriere dello Sport: “Ballardini sfida il Palermo da ex e prepara la sorpresa di Pasqua”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
file6 (57)

Sampdoria, tegola Pafundi: lesione al flessore, stop di almeno tre settimane

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
file2 - 2026-03-28T162647.463

Insigne: «Non chiuderò la carriera a Pescara. Napoli? Sarei tornato per 1.500 euro al mese»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
palermo sampdoria 1-1 (77) diakitè PEDROLA

Sampdoria, Pedrola verso il ritorno in blucerchiato

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
Screenshot 2026-03-28 133713

Avellino, allenamento a porte aperte e triangolare in famiglia in vista del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

PALERMO MANTOVA POHJANPALO CELLA

Palermo, niente promozione diretta? Il regolamento dei playoff Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
Screenshot 2026-03-29 102737

Frosinone, carica Fiore: «Sappiamo che le altre sono forti. Ma noi vogliamo la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
Screenshot 2026-03-29 092343

Pisciotta: «Avellino e Palermo nel cuore. Ma i lupi possono fare male in contropiede»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
Screenshot 2026-03-29 091636

Il Mattino: “Avellino, prove di attacco totale: Ballardini testa il 4-3-1-2 in vista del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
hasa.italia.10.2023.1400x840 (3)

Tuttosport: “Hasa e gli altri, i talenti della B pronti al salto in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026