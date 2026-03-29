Palermo, niente promozione diretta? Il regolamento dei playoff Serie B

La corsa alla Serie A entra nella fase più calda e, come spesso accade in Serie B, nulla è ancora deciso. Il Palermo è in piena lotta per la promozione diretta, ma qualora non dovesse centrare uno dei primi due posti, resterebbe comunque aperta la strada dei playoff.

Ma come funziona esattamente il regolamento?





PROMOZIONE DIRETTA

Le prime due classificate al termine del campionato salgono automaticamente in Serie A. Esiste però un’eccezione importante: la terza classificata può essere promossa direttamente se il distacco dalla quarta supera i 14 punti.

In caso contrario, si passa ai playoff.

PLAYOFF: CHI PARTECIPA

Accedono ai playoff le squadre classificate dal 3° all’8° posto. Sei squadre pronte a giocarsi l’ultimo posto disponibile per la Serie A.

TURNO PRELIMINARE

5ª vs 8ª (gara secca sul campo della 5ª)

6ª vs 7ª (gara secca sul campo della 6ª)

In caso di pareggio si giocano i supplementari. Se persiste la parità, passa la squadra meglio classificata. Niente rigori.

SEMIFINALI

Entrano in gioco 3ª e 4ª classificata:

3ª vs vincente 6ª/7ª

4ª vs vincente 5ª/8ª

Si gioca andata e ritorno.

In caso di parità nel doppio confronto:

conta la differenza reti

poi passa la meglio classificata

Niente supplementari.

FINALE

La finale playoff si disputa su due partite, andata e ritorno. La gara di ritorno si gioca sul campo della squadra meglio classificata al termine del campionato.

Al termine dei 180 minuti complessivi, viene promossa in Serie A la squadra che ha ottenuto il miglior risultato tra andata e ritorno, considerando anche la differenza reti.

In caso di ulteriore parità, viene premiata la squadra che ha chiuso la stagione regolare in una posizione di classifica migliore: non sono previsti tempi supplementari né calci di rigore.

L’unica eccezione riguarda il caso in cui le due finaliste abbiano terminato il campionato con lo stesso numero di punti: in questa situazione, al termine della gara di ritorno si disputano i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore per determinare la squadra promossa.

IL PERCORSO DEL PALERMO

Per i rosanero la strada è chiara:

obiettivo principale → secondo posto

alternativa concreta → playoff

Il fattore classifica sarà decisivo: arrivare più in alto possibile significa avere vantaggi importanti, soprattutto nelle fasi finali, dove anche il pareggio può bastare.