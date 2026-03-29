Italia, finale playoff affidata a Turpin

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
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Designazione di assoluto prestigio per la sfida che vale il Mondiale. Sarà Clément Turpin l’arbitro della finale playoff tra Bosnia-Erzegovina e Italia, in programma martedì 31 marzo alle ore 20:45 allo stadio “Bilino Polje” di Zenica.

Il direttore di gara francese rappresenta una garanzia di esperienza e autorevolezza a livello internazionale. In carriera, infatti, ha già diretto finali di grande prestigio, tra cui una finale di Champions League e una di Europa League, confermandosi tra gli arbitri più affidabili del panorama europeo.


Una scelta che sottolinea l’importanza della partita, con l’Italia chiamata a giocarsi tutto in novanta minuti – o forse di più – in un contesto caldo e delicato.

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