Frosinone spettacolo, Alvini vola. Palermo fermato dal Cesena Il punto di giornata in serie B

Nati per vincere o predestinati, poco cambia: il Frosinone di Massimiliano Alvini ha mostrato ancora una volta carattere e qualità. Come scrive Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il blitz di Mantova meriterebbe di essere esposto tra i giganti di Palazzo Te, con i protagonisti immortalati per un calcio arrembante e coraggioso. A guidare la scena il 2006 Filippo Grosso, al suo primo gol in cadetteria, complice la spinta incontenibile del francesino Fares Ghedjemis. Tasselli di un mosaico che neppure i numerosi infortuni riescono a incrinare.

Il Corriere dello Sport, attraverso la firma di Tullio Calzone, sottolinea come il Frosinone abbia messo in campo una prova solida sul piano tattico e mentale, nonostante un comprensibile rilassamento finale che ha permesso a Vergani di segnare per il Mantova. La vittoria porta gioia al presidente Stirpe, che ha creduto nel progetto di rifondazione del club fondato su sostenibilità economica e investimenti infrastrutturali già avviati ai tempi della prima promozione in Serie A. Un modello che oggi viene preso come riferimento.

Nell’articolo firmato da Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, non mancano i riferimenti al Cesena di Mignani, che con i suoi giovani arrembanti ha frenato il Palermo in una sfida tra prime della classe. L’incursione del baby Berti ha messo in difficoltà i rosanero, ispirando Blesa per il vantaggio romagnolo, prima del pari conquistato da Inzaghi con grinta e carattere. Il palo di Pohjanpalo ha negato il colpo grosso ai siciliani.

Spazio anche per altre protagoniste del campionato: come racconta Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, un Avellino organizzato e spinto dal pubblico di casa si è ritagliato un ruolo da protagonista con Biancolino. Attenzione puntata anche su Modena-Pescara, gara che potrebbe designare la capolista solitaria. In difficoltà, invece, il Bari di Caserta, ancora in crisi dopo i fischi del San Nicola per il pareggio interno contro la Samp.