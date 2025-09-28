Venezia, gara in discesa dopo il rosso: Spezia ancora senza vittorie. Gli highlights

Il match tra Venezia e Spezia, raccontato da Francesca Castagna sul Corriere dello Sport, si è deciso già dopo pochi minuti. Al 7’, infatti, Vignali ha lasciato i liguri in dieci uomini per un intervento durissimo su Doumbia: inizialmente ammonito, il difensore è stato poi sanzionato con il rosso diretto dopo la revisione al Var. Una decisione che ha inevitabilmente messo la sfida sui binari più favorevoli ai lagunari, capaci di imporre un possesso palla continuo e avvolgente.

Lo Spezia, come sottolinea il Corriere dello Sport, ha protestato a lungo per un precedente fallo non sanzionato di Busio, ma la direzione di gara ha confermato l’espulsione. Con l’uomo in più, il Venezia ha gestito senza mai forzare, trovando il vantaggio su rigore: Soleri ha steso Haps in area e Adorante, dal dischetto, ha battuto Mascardi nonostante l’intuizione del portiere.

Il raddoppio sembrava cosa fatta nel recupero del primo tempo, con l’ottimo corner di Busio che il portiere spezino ha deviato in porta: il tocco di gomito di Compagnon, però, ha annullato la rete.

Nella ripresa, al 49’, ci ha pensato Korac, appena entrato, a firmare il gol che ha messo in ghiaccio la sfida con una perfetta incornata. Nel finale ancora Var protagonista: l’arbitro aveva concesso un rigore per un contatto tra Hristov e Busio, ma la revisione ha cancellato il penalty.

Per il Venezia una vittoria netta e mai in discussione, per lo Spezia resta invece il rammarico e soprattutto l’attesa della prima affermazione stagionale.