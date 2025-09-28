Corriere dello Sport: “Cesena-Palermo 1-1. Le pagelle”
Dal Corriere dello Sport arrivano le valutazioni dopo l’1-1 del Manuzzi tra Cesena e Palermo. Ecco tutti i voti assegnati da Massimo Boccucci.
Cesena (3-5-2)
Klinsmann 7; Ciofi 6,5 (Piacentini sv); Zaro 5,5; Mangraviti 6; Ciervo 6,5 (Guidi 6); Francesconi 6,5; Castagnetti 6 (S. Bastoni 6); Berti 6,5 (Bisoli 6); Adamo 6; Blesa 7; C. Shpendi 5,5 (Diao 5,5).
All. Mignani 6,5
Palermo (3-4-2-1)
Joronen 6; Pierozzi 6,5; Bani 7; Ceccaroni 6; Gyasi 5,5 (Peda 6); Segre 6 (Blin 6); Gomes 5,5 (Vasic sv); Augello 6,5; Palumbo 6,5 (Giovane 6); Le Douaron 6 (Brunori 5,5); Pohjanpalo 6.
All. Inzaghi 6,5
Arbitro
Massa di Imperia 7