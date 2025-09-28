Corriere dello Sport: “Il Cesena avanti con Blesa. Ma Bani scuote il Palermo”

Hanno cercato di vincere entrambe, ma alla fine è uscito fuori un pareggio che lascia comunque soddisfatti. Il Palermo conferma di avere forza e identità, mentre il Cesena dimostra di non occupare le zone alte della classifica per caso. Come racconta Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, l’1-1 del “Manuzzi” è stato accompagnato da un entusiasmo travolgente sugli spalti. Non sono andati a segno i più attesi, Shpendi e Pohjanpalo, ma ci hanno pensato lo spagnolo Blesa e il difensore Bani a firmare i gol della serata.

Il pezzo di Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport ricorda come Blesa abbia sbloccato la gara al 34’, sotto la curva occupata dai tifosi rosanero, trovando la sua seconda rete di fila dopo quella di Pescara. Nella ripresa, invece, Bani ha riportato in equilibrio il match con una zampata da attaccante vero, facendo esplodere la Curva Ferrovia e ritrovando il gol che gli mancava dallo scorso febbraio.

Il Corriere dello Sport, con la firma di Massimo Boccucci, sottolinea come i romagnoli siano imbattuti in 26 delle 33 sfide di Serie B contro i siciliani, godendosi una partenza senza precedenti: 7 risultati utili consecutivi in campionato, traguardo che non si vedeva dal 2014. Stesso discorso per il Palermo di Inzaghi, che non perde terreno e resta imbattuto dopo 353’ di solidità difensiva interrotta solo dal gol di Blesa.

La cronaca di Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport evidenzia i momenti chiave: l’avvio pericoloso dei rosanero con Pohjanpalo e Le Douaron, le fiammate di Berti e Shpendi che potevano cambiare il destino del match, la traversa colpita dal finlandese al 54’ preludio al pari firmato da Bani, fino al forcing finale del Cesena con qualche protesta vana per un tocco sospetto in area.

Un pari che lascia rimpianti e orgoglio da entrambe le parti: il Cesena ha dimostrato di essere una realtà solida e competitiva, il Palermo ha ribadito la sua forza mentale e la capacità di restare in partita fino all’ultimo respiro.