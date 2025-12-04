Fiorello e la gag Catania–Palermo: la maglia rossazzurra scatena il backstage

Nelle pagine de La Sicilia, ampio spazio è dedicato al curioso siparietto che ha coinvolto Fiorello e il Catania nel backstage del programma “La Pennicanza”, in onda su Rai Radio2 e in visual sul canale 202. Come riportato da La Sicilia, lo showman ha ricevuto la maglia rossazzurra direttamente dalle mani di Giuseppe Sapienza, dirigente della comunicazione del club, presente dietro le quinte.

Secondo quanto ricostruito da La Sicilia, Fiorello ha aperto il pacco con l’entusiasmo di un tifoso, strappando l’involucro dai colori rosso e azzurro. A quel punto ha deciso di coinvolgere uno degli autori del programma, palermitano e dichiaratamente tifoso rosanero. «Talè, talè», gli ha gridato Fiorello imitando la cadenza dialettale del collaboratore, provando a “spalmargli” addosso la maglia del Catania. L’autore si è schermito ridendo: «Non la voglio». E Fiorello, come riportato ancora da La Sicilia, ha insistito: «Ma siamo cugini, dai, siamo della stessa Regione». La replica dell’autore non si è fatta attendere: «Ma noi siamo in Serie B…».

Lo showman ha continuato a scherzare, spiegando il motivo per cui in alcuni momenti della puntata la sua voce assumesse inflessioni palermitane: stava prendendo in giro il suo autore, al quale ha rivolto anche l’invito ironico: «Faccillu un saluto agli amici di Catania».

Sempre secondo La Sicilia, Fiorello ha poi voluto ringraziare Sapienza “cututtuucori”, riprendendo l’espressione lanciata da Salvo La Rosa, fraterno amico e ideatore dell’hashtag #cututtuucori. Una volta entrato in onda, lo showman ha raccontato in diretta del regalo ricevuto, ringraziando pubblicamente la società e il dirigente rossazzurro: «Mi ha portato una maglia del Catania che è primo in classifica in Serie C».

Un momento leggero e spontaneo, sottolinea ancora La Sicilia, che ha contribuito a regalare visibilità e buonumore intorno al club rossazzurro.