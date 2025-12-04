Serie B, Accardi avvisa: «Venezia favorito. Occhio a Frosinone e Palermo»

Nell’intervista concessa ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Beppe Accardi legge così il momento della Fiorentina: «La Fiorentina? Da quando è morto Joe Barone determinati equilibri sono venuti a mancare». Una riflessione, sottolinea ancora Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, che mette al centro la fragilità strutturale del club.

Sul modo in cui i viola possano rialzarsi, Accardi risponde con pragmatismo: «Bisogna stare uniti. Oggi non è facile. Devono remare tutti dalla stessa parte. La questione dell’allenatore è sempre un falso problema». Collegandosi a questo punto, nell’intervista raccolta da Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, chiarisce ulteriormente il suo pensiero: «Se funziona la società, funziona anche l’allenatore. Comunque il campionato è lungo, può ancora succedere di tutto».

Capitolo Scudetto. Accardi non ha dubbi: «Dico Milan. Insieme al Napoli ha l’allenatore più intelligente del campionato italiano». E sulle prospettive del mercato di gennaio, sempre nell’analisi riportata da TuttoMercatoWeb.com, afferma: «Niente colpi esagerati. Ma mi aspetto innesti mirati dall’Inter. Dovrebbe fare tanto la Fiorentina. Il Napoli dipende dalla condizione fisica di certi calciatori. E la Roma non credo che toccherà molto».

Lo sguardo scivola poi sulla Serie B: «Ho sempre detto che una delle squadre favorite può essere il Venezia. Il Monza non mi convince ancora più di tanto. E occhio al Frosinone, come al Palermo». Infine, una battuta sul futuro di Pattarello dell’Arezzo: «Ci sono delle squadre di B interessate. Vedremo nei prossimi giorni».