Filippi: «Brunori può garantire una comoda salvezza alla Sampdoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb all’interno della rubrica “A Tu per Tu”, l’allenatore Giacomo Filippi ha analizzato il momento della Sampdoria dopo i primi movimenti del mercato invernale.

Secondo Filippi, l’arrivo di Matteo Brunori rappresenta un segnale forte da parte del club blucerchiato: «La Sampdoria con Brunori ha aperto i fuochi d’artificio. Matteo è un colpo che può garantire una comoda salvezza». L’ex tecnico di Entella e Palermo ha però sottolineato anche le difficoltà vissute dal club: «Questa Samp, nonostante il blasone dovuto all’organico forte, sta trovando delle difficoltà per via delle questioni societarie».

Non manca un riferimento agli altri rinforzi, come Salvatore Esposito: «Poi è arrivato Salvatore Esposito, un altro rinforzo di livello», a conferma di un mercato che punta a rafforzare la squadra in vista della ripresa del campionato di Serie B.

Filippi ha infine allargato lo sguardo anche alla Serie C, elogiando alcune realtà emergenti: «Merita i complimenti la Casertana per l’attuale terzo posto e sta cercando di rinforzarsi perché crede in un sogno. E poi il Benevento è lì e ha già iniziato a calare qualche colpo».

 

