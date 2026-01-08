Filippi: «Brunori può garantire una comoda salvezza alla Sampdoria»

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb all’interno della rubrica “A Tu per Tu”, l’allenatore Giacomo Filippi ha analizzato il momento della Sampdoria dopo i primi movimenti del mercato invernale.

Secondo Filippi, l’arrivo di Matteo Brunori rappresenta un segnale forte da parte del club blucerchiato: «La Sampdoria con Brunori ha aperto i fuochi d’artificio. Matteo è un colpo che può garantire una comoda salvezza». L’ex tecnico di Entella e Palermo ha però sottolineato anche le difficoltà vissute dal club: «Questa Samp, nonostante il blasone dovuto all’organico forte, sta trovando delle difficoltà per via delle questioni societarie».

Non manca un riferimento agli altri rinforzi, come Salvatore Esposito: «Poi è arrivato Salvatore Esposito, un altro rinforzo di livello», a conferma di un mercato che punta a rafforzare la squadra in vista della ripresa del campionato di Serie B.

Filippi ha infine allargato lo sguardo anche alla Serie C, elogiando alcune realtà emergenti: «Merita i complimenti la Casertana per l’attuale terzo posto e sta cercando di rinforzarsi perché crede in un sogno. E poi il Benevento è lì e ha già iniziato a calare qualche colpo».