Catanzaro, UFFICIALE: dalla Reggina arriva Gatto

Il Catanzaro punta sul futuro e si rinforza con un giovane talento del panorama calcistico calabrese. Il club giallorosso ha ufficializzato l’acquisto di Francesco Gatto, centrocampista diciottenne proveniente dalla Reggina. Il giocatore, che ha mostrato buone qualità nelle categorie giovanili, è stato ceduto a titolo definitivo.

Il comunicato ufficiale della Reggina recita: “AS Reggina 1914 comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Francesco Gatto al Catanzaro 1929.”

Un’operazione che segna l’attenzione e la lungimiranza del Catanzaro, che si sta costruendo con una visione a lungo termine, puntando su giovani promettenti per il futuro. Gatto, seppur giovane, potrebbe rivelarsi un elemento importante per la crescita della squadra giallorossa nelle prossime stagioni.