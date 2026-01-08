Reggiana, UFFICIALE: dall’Uruguay ecco Martin Suarez
La Reggiana ha ufficialmente annunciato l’ingaggio del centrocampista uruguaiano Martin Suarez. Il giovane talento classe 2004, con passaporto italiano, arriva a parametro zero e si lega al club granata con un contratto fino al 30 giugno 2028.
Con questo acquisto, la società dimostra di puntare su giovani promesse con ampio margine di crescita. Una scommessa importante, voluta dal direttore sportivo Fracchiolla, che arricchisce ulteriormente la rosa granata.
Il comunicato ufficiale dell’AC Reggiana recita: “AC Reggiana ufficializza l’ingaggio del calciatore Martin Suarez, centrocampista uruguaiano con passaporto italiano, che si lega al Club granata con un contratto fino al 30 giugno 2028.”