Reggiana, UFFICIALE: dall’Uruguay ecco Martin Suarez

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

La Reggiana ha ufficialmente annunciato l’ingaggio del centrocampista uruguaiano Martin Suarez. Il giovane talento classe 2004, con passaporto italiano, arriva a parametro zero e si lega al club granata con un contratto fino al 30 giugno 2028.

Con questo acquisto, la società dimostra di puntare su giovani promesse con ampio margine di crescita. Una scommessa importante, voluta dal direttore sportivo Fracchiolla, che arricchisce ulteriormente la rosa granata.

Il comunicato ufficiale dell’AC Reggiana recita: “AC Reggiana ufficializza l’ingaggio del calciatore Martin Suarez, centrocampista uruguaiano con passaporto italiano, che si lega al Club granata con un contratto fino al 30 giugno 2028.”

Ultimissime

Spezia, accordo con il Modena per Mendes

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

Serie B, le designazioni arbitrali della 19^ giornata: Mantova-Palermo a Perenzoni

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

Reggiana, UFFICIALE: dall’Uruguay ecco Martin Suarez

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

Catanzaro, UFFICIALE: dalla Reggina arriva Gatto

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

Filippi: «Brunori può garantire una comoda salvezza alla Sampdoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026