Serie B, le designazioni arbitrali della 19^ giornata: Mantova-Palermo a Perenzoni

La 19ª giornata del campionato di Serie B è alle porte, e l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite in programma. Di seguito, il dettaglio degli arbitri per ogni gara.

Avellino-Sampdoria

La gara tra Avellino e Sampdoria sarà diretta da Crezzini, con gli assistenti Politi e Colaianni. Il quarto ufficiale sarà Gavini, mentre il VAR sarà gestito da Aureliano, con Prenna come AVAR. Una sfida delicata che vedrà Crezzini come protagonista in una partita di alta tensione.

Carrarese-Bari

La partita tra Carrarese e Bari avrà come direttore di gara Allegretta, affiancato dagli assistenti Perrotti e Bitonti. Il quarto ufficiale sarà Massimi, con il VAR affidato a Gualtieri e l’AVAR a Serra. Un incontro che si preannuncia interessante con due squadre in lotta per posizioni di alta classifica.

Cesena-Empoli

A dirigere Cesena-Empoli sarà Tremolada, coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Catallo. Il quarto ufficiale sarà Di Loreto, con il VAR gestito da Santoro e l’AVAR Del Giovane. Una sfida tra due compagini con ambizioni diverse, ma sicuramente combattuta sul terreno di gioco.

Frosinone-Catanzaro

Il match tra Frosinone e Catanzaro sarà diretto da Dionisi, affiancato dagli assistenti Niedda e Zanellati. Il quarto ufficiale sarà Aldi, mentre il VAR sarà sotto la supervisione di Paterna e l’AVAR sarà Gariglio. Una partita che vede il Frosinone impegnato in casa contro un Catanzaro in cerca di punti salvezza.

Juve Stabia-Pescara

Il fischietto di Piccinini sarà protagonista nella sfida tra Juve Stabia e Pescara. Gli assistenti saranno Fontemurato e Pressato, con Dorillo come quarto ufficiale. Il VAR sarà gestito da Ghersini, mentre l’AVAR sarà Giua. Un incontro che promette emozioni, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

Mantova-Palermo

La sfida tra Mantova e Palermo vedrà come direttore di gara Perenzoni, con gli assistenti Capaldo e Pascarella. Il quarto ufficiale sarà Mucera, mentre il VAR sarà affidato a Pairetto e l’AVAR sarà Nasca. Un match che si preannuncia equilibrato, con entrambe le squadre alla ricerca di punti cruciali.

Padova-Modena

A dirigere la partita tra Padova e Modena sarà Ferrieri Caputi, affiancato dagli assistenti Cortese e El Filali. Il quarto ufficiale sarà Collu, mentre il VAR sarà supervisionato da Monaldi, con Paganessi come AVAR. Una gara che vedrà due formazioni a caccia di riscatto.

Reggiana-Venezia

Il match tra Reggiana e Venezia avrà come direttore di gara Turrini, con gli assistenti Garzelli e Santarossa. Il quarto ufficiale sarà Migliorini, mentre il VAR sarà affidato a Volpi e l’AVAR a Meraviglia. Una sfida che si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre alla ricerca di una vittoria fondamentale.

Sudtirol-Spezia

Il direttore di gara per Sudtirol-Spezia sarà Manganiello, con gli assistenti Yoshikawa e Luciani. Il quarto ufficiale sarà Zanotti, mentre il VAR sarà supervisionato da Rutella e l’AVAR sarà Di Vuolo. Un incontro che potrebbe riservare sorprese, con entrambe le squadre in cerca di conferme.

Virtus Entella-Monza

Infine, la partita tra Virtus Entella e Monza sarà diretta da Perri, con gli assistenti Belsanti e Votta. Il quarto ufficiale sarà Calzavara, mentre il VAR sarà gestito da Cosso e l’AVAR sarà Baroni. Un match che si preannuncia avvincente, con il Monza favorito, ma la Virtus Entella pronta a dare battaglia.