Spezia, accordo con il Modena per Mendes
Spezia e Modena hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Pedro Mendes, attaccante portoghese che sembra pronto a fare il salto in Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, il trasferimento avverrà con la formula del prestito oneroso, con obbligo di riscatto fissato a 1,2 milioni di euro.
Il riscatto diventerà obbligatorio al verificarsi di due condizioni: Mendes dovrà giocare almeno il 50% delle partite, e lo Spezia dovrà qualificarsi per i playoff, un obiettivo che attualmente appare piuttosto difficile. Nonostante l’accordo tra i club, manca ancora l’intesa definitiva con il giocatore, un passaggio fondamentale per finalizzare l’operazione.
In attesa dell’ultimo via libera, l’affare sembra essere ormai ai dettagli finali, con il trasferimento di Mendes che potrebbe essere ufficializzato a breve.