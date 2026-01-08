Avellino, nome nuovo per la mediana: piace Faticanti della Juventus Next Gen

L’Avellino continua a lavorare sul mercato per rinforzare il centrocampo, alla ricerca di un sostituto per le lacune lasciate da Emmanuel Gyabuaa, destinato a rientrare all’Atalanta prima di una nuova cessione in prestito, e Marco Armellino, fermo da gennaio a causa di un infortunio.

Dopo i sondaggi per Ignacchiti e Coli Saco, i biancoverdi hanno messo nel mirino un nuovo obiettivo: Giacomo Faticanti. Il giovane mediano classe 2003, attualmente in forza alla Juventus Next Gen, sta disputando una stagione promettente con 19 presenze, 2 reti e un assist all’attivo. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Faticanti ha attirato l’attenzione dell’Avellino per la sua capacità di dare equilibrio e qualità al centrocampo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza biancoverde sta valutando attentamente il profilo del giovane centrocampista per potenziare un reparto che necessita di innesti per affrontare la seconda parte della stagione con maggiore forza e competitività.