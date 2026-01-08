Venezia: dalla Norvegia arriva Farji
Il Venezia FC continua a guardare al nord Europa per rinforzare la propria rosa. Dopo un mercato incentrato su volti italiani come Giuseppe Ambrosino e Matteo Dagasso, arriva puntuale il “colpo esotico”. Dallo Strømsgodset, club di seconda serie norvegese, arriva Marko Farji, giovane talento classe 2004, iracheno di nascita ma norvegese di formazione.
Farji rappresenta una scommessa per l’area scouting arancioneroverde, che negli anni ha dimostrato una predilezione per giocatori dal potenziale interessante provenienti dal mercato nordico. Con il suo arrivo, il Venezia punta a rafforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo, sfruttando l’esperienza maturata dal giovane in Norvegia. La speranza è che, come per altri colpi precedenti, anche questo possa rivelarsi un investimento di valore per il futuro.