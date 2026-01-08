Venezia: dalla Norvegia arriva Farji

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

Il Venezia FC continua a guardare al nord Europa per rinforzare la propria rosa. Dopo un mercato incentrato su volti italiani come Giuseppe Ambrosino e Matteo Dagasso, arriva puntuale il “colpo esotico”. Dallo Strømsgodset, club di seconda serie norvegese, arriva Marko Farji, giovane talento classe 2004, iracheno di nascita ma norvegese di formazione.

Farji rappresenta una scommessa per l’area scouting arancioneroverde, che negli anni ha dimostrato una predilezione per giocatori dal potenziale interessante provenienti dal mercato nordico. Con il suo arrivo, il Venezia punta a rafforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo, sfruttando l’esperienza maturata dal giovane in Norvegia. La speranza è che, come per altri colpi precedenti, anche questo possa rivelarsi un investimento di valore per il futuro.

Ultimissime

Palermo verso Mantova, il report da Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

Bari, Vivarini lancia l’allarme: «Mese cruciale per la salvezza. Sul mercato sono preoccupato»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

Spezia, Donadoni verso Bolzano: «Servono concretezza e atteggiamento»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

Venezia: dalla Norvegia arriva Farji

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

Avellino, nome nuovo per la mediana: piace Faticanti della Juventus Next Gen

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026