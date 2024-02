Feralpisalò-Palermo, Corini: «Disagi al Barbera? La società ci sta lavorando»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Feralpisalò.

Ecco le sue parole:

«Vittorie di fila al Barbera e difficoltà di ingresso dei tifosi? Sul fatto di vincere in casa è una cosa necessaria per creare un clima positivo. Vincendo la prima acquisisci forza e si crea quel clima giusto. Sui disagi la società è consapevole e la società sta lavorando per far sì che possano assistere al match più persone possibili».

