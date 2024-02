Feralpisalò-Palermo, Corini: «Livello competizione alto. Lavoriamo sulle palle inattive»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Feralpisalò.

Ecco le sue parole:

«Mancuso ha avuto un problema e ha dovuto rimanere a riposo. Ieri ha fatto solo corsa e vediamo come sta domani per capire se possiamo portarlo e dipende dalle sue sensazioni. Di conseguenza è quello che ho detto, il livello di competizione è alto e lo dobbiamo mantenere tale. Palle inattive? Difendiamo a zona dove bisogna attaccare la palla. Il lavoro che fa Matteo o Claudio. Sicuramente si lavora sempre per evitare che colpiscano di testa».