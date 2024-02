Feralpisalò-Palermo, Corini: «Centrocampisti? Devono lottare ogni giorno per prendersi il loro spazio»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Feralpisalò.

Ecco le sue parole:

«Centrocampo? Stulac è un calciatore importante e ho dovuto fare delle scelte. Ha qualità importanti e in questo momento lo vedo alternativo a Gomes. Ho bisogno di tutti e tutti devono mentalizzarsi voglio tutta gente con consapevolezza che deve essere disponibile e accettare che avvolte può non giocare. Ho una grande stima di tutti perché hanno deciso di restare con la consapevolezza di quello che succederà. Devono lottare ogni giorno per prendersi il loro spazio. Esigo che diano il massimo.».