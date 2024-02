Ex rosa, Coronado lascia l’Ittihād: i saluti sui social (FOTO)

L’ex rosanero Igor Coronado lascia l’Ittihād pubblicando su instagram un post di addio:

“Beh… da dove posso iniziare? Vorrei iniziare con un GRAZIE DI CUORE. Grazie a tutti voi che mi avete fatto vivere questo sogno a Jeddah. Suonando per questo fantastico club.. Ittihad ti auguro tutto il meglio!!! Grazie per il sostegno nei momenti belli e brutti! Spero e credo che abbiamo avuto più momenti belli che brutti! Abbiamo raggiunto grandi riflessioni e spero che questo club e i fan fantastici possano continuare a crescere sempre di più… Ha avuto fortuna. Arabia Saudita 🇸🇦mi hai sorpreso per la tua passione per questo sport. Qui incontro persone che porterò con me per tutta la vita. Il tuo paese ha fornito cose fantastiche a me e alla mia famiglia e sarò sempre grande. Sono sicuro che il paese continuerà a crescere dentro e fuori dal campo. GRAZIE”:

