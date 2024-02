Coppa D’Africa: la prossima edizione si svolgerà in estate

La prossima edizione 2025, come riportato da fanpage.it, della Coppa d’Africa si disputerà in estate. I club europei così non perderanno più giocatori nel corso della stagione.

Anche il massimo campionato italiano, nell’attuale stagione, ha visto diversi giocatori lasciare le proprie squadre per raggiungere il ritiro delle nazionali. Un danno per diversi club che da anni lamentano questa condizione di svantaggio. Ecco perché il Marocco ha annunciato questa novità che in realtà però era stata già portata avanti nell’edizione 2019. Non sarà da sottovalutare il fattore delle temperature, basti pensare che proprio a causa delle altissime temperature in Egitto nel 2019 l’allora attaccante della nazionale nigeriana Samuel Kalu crollò in campo mentre si allenava con i compagni in vista della partita d’esordio contro il Burundi a causa della disidratazione.