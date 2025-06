Ex rosa, Traoré nel mirino dello Spezia: possibile ritorno in Serie B

Dopo un’annata complicata con il Milan Futuro, culminata con la retrocessione in Serie D nonostante 25 presenze e 2 reti, Chaka Traoré potrebbe rilanciarsi in Serie B. L’esterno ivoriano classe 2004, ex Palermo nella seconda metà della stagione 2023/24 con 12 apparizioni, è finito nel mirino dello Spezia.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, i liguri stanno puntando su giovani di prospettiva per il nuovo ciclo targato D’Angelo e avrebbero messo gli occhi proprio su Traoré. Il giocatore, che vanta anche 4 presenze con la prima squadra del Milan tra campionato, Coppa Italia e Champions League, potrebbe dunque tornare protagonista tra i cadetti. Lo Spezia valuta anche altri profili dalla Juventus Next Gen, ma Traoré — per età, esperienza e margini di crescita — sembra uno dei nomi più concreti.