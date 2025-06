Di Marzio: “Pescara, Baldini verso la conferma: atteso l’ok nelle prossime ore”

Silvio Baldini è vicino a restare alla guida del Pescara anche in Serie B. Come riportato da Gianluca Di Marzio nella giornata di oggi l’ex tecnico del Palermo ha incontrato il presidente Sebastiani e il direttore sportivo Foggia: un summit positivo, che ha posto le basi per la prosecuzione del rapporto.

Baldini — che riportò il Palermo in Serie B nel 2022 con un’impresa playoff indimenticabile — ha manifestato la volontà di restare, anche se alcune valutazioni di natura familiare stanno influenzando la sua decisione finale. L’intesa di massima c’è, e l’ok definitivo potrebbe arrivare già domani mattina.

Il Pescara, ricordiamo, è tornato in cadetteria lo scorso 7 giugno, superando la Ternana nel doppio confronto playoff. In Abruzzo c’è voglia di continuità, e Baldini sembra pronto a guidare ancora i biancazzurri nella prossima stagione.