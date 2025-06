Il presidente Gaetano Conte presenta la visione dell’Athletic Palermo: «Vogliamo crescere in sintonia col Palermo»

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Giorgio Perinetti, nuovo dirigente dell’Athletic Palermo, il presidente Gaetano Conte ha tracciato con chiarezza le linee guida del progetto rosanero:

«Vogliamo creare un’identità che vuole crescere in piena sintonia col Palermo. Non siamo concorrenti, ma parte di un ecosistema che può e deve collaborare per valorizzare questa città. Palermo è grande, può dare spazio a più realtà che abbiano rispetto reciproco e un obiettivo comune: crescere.

Il nome del direttore adesso è stato una notizia che ha fatto aprire gli occhi a molti tifosi, che si avvicineranno a noi. Siamo contenti di aver riportato Giorgio Perinetti in questa città: è un uomo di calcio, conosce Palermo e ha un bagaglio di esperienza che sarà decisivo per lo sviluppo del nostro progetto.

L’Athletic Palermo vuole essere una casa per i ragazzi che cercano un’opportunità. Non promettiamo sogni, ma lavoro, serietà e una visione chiara. È il momento di mettere basi solide. E lo faremo, con passione e identità».

