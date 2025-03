Ex rosa, Lazaar ricorda Dybala al Palermo: «Si vedeva che aveva qualcosa in più»

Achraf Lazaar, ex terzino del Palermo, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A, ricordando il periodo in rosanero e alcuni dei talenti con cui ha condiviso il campo, tra cui Paulo Dybala.

Dybala, talento cristallino

Lazaar ha raccontato un aneddoto significativo su La Joya: «Paulo ovvio che lo noti, gli dai delle sassate e lui te le stoppa. Si vedeva che aveva qualcosa in più». L’ex esterno marocchino ha poi ricordato il trio offensivo che animava la fascia sinistra del Palermo: «Giocavamo sulla sinistra, c’ero io, c’era Paulo, c’era Vazquez. Il Palermo andava tanto da quel lato, mettevo 200 cross a partita».

Maresca e Vitiello, leader nello spogliatoio

Oltre a Dybala, Lazaar ha parlato anche di Enzo Maresca, oggi allenatore del Chelsea: «Si vedeva che sapeva di calcio, ma non pensavo che arrivasse così in alto. Sono contento per lui». Poi ha aggiunto: «Quando parlava, tutti stavamo ad ascoltare», sottolineando la leadership del centrocampista. Un altro nome citato è quello di Roberto Vitiello, altro punto di riferimento di quel Palermo.

Un salto nel passato che riporta alla memoria una squadra ricca di talento e personalità, capace di lanciare campioni come Dybala nel calcio che conta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio TV Serie A con RDS ⚽️🎙 (@radioseriea)