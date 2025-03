Serie B Catanzaro-Cosenza free su DAZN

La 30ª giornata della Serie BKT si concluderà con una sfida ad alta tensione: il derby calabrese tra Catanzaro e Cosenza, in programma domenica 16 marzo 2025 alle ore 17:15 allo stadio Ceravolo. Un match che promette spettacolo e che sarà trasmesso su Dazn, con la possibilità di seguirlo gratuitamente attraverso la sezione free della piattaforma.

Il Catanzaro, allenato da Fabio Caserta, vuole sfruttare il fattore campo per ridurre il distacco dalla Cremonese e consolidare la propria posizione nei piani alti della classifica. Dopo la pesante sconfitta rimediata contro i grigiorossi, i giallorossi sono chiamati a una prova di carattere per riprendere la corsa ai playoff.

Dall’altra parte, il Cosenza arriva al derby con il morale alto dopo il successo contro la Reggiana. La squadra di Caserta non può permettersi passi falsi, ma il gruppo di Viali ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, soprattutto nelle sfide più sentite.

L’ultimo confronto tra le due formazioni è terminato 1-1, un risultato che lascia presagire un’altra gara combattuta fino al fischio finale.

Per i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn, sarà possibile seguire il match in modalità gratuita accedendo al sito dazn.com/home, cliccando su uno dei contenuti free disponibili in home page e registrandosi con e-mail, nome e cognome.

Un derby che vale molto più dei tre punti: rivalità, orgoglio e obiettivi di classifica si intrecciano in una sfida che promette emozioni fino all’ultimo minuto.