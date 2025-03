D’Angelo presenta Cesena-Spezia: «Pensiamo partita dopo partita»

Archiviata la vittoria contro il Pisa, lo Spezia di Luca D’Angelo si prepara alla sfida contro il Cesena con alcune defezioni importanti. In conferenza stampa, il tecnico ha fatto il punto della situazione su assenze, recuperi e obiettivi per il finale di stagione.

Le assenze pesano in mezzo al campo

Il tecnico ha confermato alcuni forfait pesanti: «Mateju sarà assente per squalifica, ma arrivando alla trentesima giornata è normale per un difensore. Su di lui ho sempre contato e continuerò a farlo. Oltre a Sarr e Soleri, saranno indisponibili anche Salvatore Esposito e Duccio Degli Innocenti».

Buone notizie su Nagy ed Elia

Se da un lato ci sono assenze rilevanti, dall’altro tornano a disposizione due pedine fondamentali: «Adam Nagy ha recuperato dall’infortunio e sarà pronto a sostituire Esposito. Anche Elia è rientrato: con il Pisa non era ancora pronto, ma ora ha ripreso ad allenarsi a pieno regime».

Kouda può partire titolare

Rachid Kouda, finora utilizzato con il contagocce, potrebbe avere una chance dall’inizio: «Sta bene, è stato fuori per scelte tecniche e poi due settimane fa ha avuto la febbre. Ora è tornato e può giocare titolare».

Testa solo al Cesena

Nonostante l’entusiasmo per il successo contro il Pisa, D’Angelo non vuole distrazioni: «La vittoria è stata bella ed emozionante, ma adesso dobbiamo concentrarci solo sul Cesena. Ci sono ancora tante partite da giocare e ogni punto conta».

Cesena, un avversario ostico

L’allenatore ha elogiato i prossimi avversari, sottolineando la necessità di una prestazione attenta: «Contro il Pisa abbiamo concesso qualcosa dietro, dobbiamo migliorare. Il Cesena è una squadra forte e servirà massima concentrazione, sia tatticamente che a livello motivazionale»