Trapani, Antonini: «Oggi Pohjanpalo ha fatto una dichiarazione meravigliosa…»

Valerio Antonini, presidente del Trapani, torna a far parlare di sé con uno dei suoi messaggi sui social. Il patron granata, noto per la sua comunicazione diretta e senza filtri, ha commentato su X un’intervista rilasciata da Joel Pohjanpalo alla Gazzetta dello Sport, sottolineando un concetto che ritiene fondamentale nella corsa ai playoff.

L’elogio a Pohjanpalo

Antonini ha apprezzato le parole dell’attaccante del Palermo: «Ho letto una dichiarazione meravigliosa di Pohjanpalo oggi. Diceva: terzi o ottavi per i playoff, l’importante è arrivarci bene di testa».

Ho letto una dichiarazione meravigliosa di Pohjanpalo oggi. Diceva Terzi o Ottavi per i Play off l'importante è arrivarci bene di testa. Speriamo che i miei giocatori capiscano che oramai arrivare quarti o decimi è praticamente la stessa cosa. Se non il fatto di giocare in casa… — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) March 13, 2025

Un messaggio alla squadra

Da questa riflessione, il presidente ha lanciato un chiaro messaggio ai suoi giocatori: «Speriamo che i miei capiscano che ormai arrivare quarti o decimi è praticamente la stessa cosa, se non per il vantaggio di giocare in casa ai 32esimi e 16esimi. La testa farà la differenza. Si sveglieranno da questo lungo torpore?»