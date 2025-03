Modena, Rivetti fiducioso: «Abbiamo una squadra forte»

Giornata importante per il Modena, che ha inaugurato Casa Gialloblù, la nuova residenza dedicata ai giovani del settore giovanile. All’evento era presente anche il presidente Carlo Rivetti, che ha parlato non solo della nuova struttura, ma anche dei progetti futuri del club.

Un progetto che prende forma

Rivetti ha espresso soddisfazione per l’inaugurazione: «Questa struttura è il primo grande sogno che si realizza». Ma non è l’unica novità in casa canarina: «A breve apriremo il primo negozio ufficiale del Modena nel centro città, mentre i lavori del centro sportivo stanno proseguendo nei tempi concordati. Speriamo non ci siano intoppi lungo il percorso».

Fiducia nella squadra

Il presidente ha poi rivolto un pensiero alla prima squadra, spronando i giocatori a credere nelle proprie capacità: «Credo che i ragazzi debbano lavorare sereni e rendersi totalmente conto delle proprie possibilità. Siamo forti».