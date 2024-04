Ex rosa, Amauri: «Foschi e Zamparini sono stati molto importanti per me»

L’ex rosanero Amauri presente all’inaugurazione del Palermo CFA, è stato intervistato dal giornalista Alessio Alaimo per “TMW” rilasciando le seguenti parole in merito ai rosanero:

«Rino Foschi? Un grande. Lui e Zamparini mi hanno voluto, sono stati molto importanti. Rino mi diceva ‘sei un mio giocatore, devi venire con me’, non mollava, è un leone. E alla fine sono andato al Palermo e ho conosciuto una realtà che ancora oggi mi porto nel cuore. Assenza Miccoli? Peccato, ma non mancherà occasione. Magari torneremo insieme. È stato il giocatore più forte con cui abbia giocato. Per più del cinquanta percento dei gol che abbiamo fatto, il pallone è passato tra me e lui. Giocare con Fabrizio è stato un onore».