Ex Palermo, Delio Rossi verso il ritorno al Foggia: c’è l’accordo

Pare essere arrivato l’accordo tra l’ex allenatore del Palermo Delio Rossi e il Foggia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le parti avrebbero raggiunto un’intesa per un contratto annuale privo di opzione per il prolungamento.

Delio Rossi, in passato, oltre ad aver allenato vari club come Palermo, Lazio e Fiorentina, è anche già stato alla guida del Foggia in due precedenti occasioni. La prima risale alla stagione 1995-1996, quando mosse i suoi primi passi nel calcio professionistico; la seconda nel 2023, quando fu chiamato in corsa per disputare 13 partite alla guida dei Satanelli.

Ora si prepara a ritornare al Foggia in un momento delicato per il club, il quale ha faticato nella scorsa stagione, raggiungendo la salvezza soltanto ai play-out contro l’ACR Messina. Proprio per questo il club ha deciso di richiamare proprio lui, che conosce bene l’ambiente ed ha una ricca esperienza che potrebbe risultare decisiva.