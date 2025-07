Reggiana, Djamanca verso l’Arezzo

Movimenti in uscita in casa Reggiana, che è pronta a salutare Muhamed Varela Djamanca. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il giocatore portoghese non rientra più nei piani della società emiliana e pare essere pronto a trasferirsi all’Arezzo in vista del campionato di Serie C 2025/2026. L’accordo tra i due club è già stato trovato, Djamanca si trasferirà nel club toscano a titolo definitivo.

Si attende quindi solo l’ufficialità dell’operazione: l’inizio della prossima settimana sarà decisivo in tal senso, ma difficilmente ci saranno intoppi, avendo le due parti già definito il tutto.