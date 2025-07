Bari, Lapadula sogno proibito: chiede un biennale da 700mila. Per la difesa spunta Lucchesi

Il mercato del Bari entra nel vivo, ma non senza ostacoli. Come riportato da PianetaBari, il club pugliese sta valutando il profilo di Gianluca Lapadula, ma la trattativa si presenta più complessa del previsto. L’attaccante italo-peruviano, attualmente allo Spezia, avrebbe richiesto un biennale da circa 700mila euro a stagione, cifra che percepisce già in Liguria. Il Bari, invece, sarebbe disposto a offrire un contratto annuale con opzione per il secondo anno, formula che non entusiasma il calciatore. Lo Spezia avrebbe aperto alla cessione senza opposizioni, ma al momento le richieste economiche del giocatore sembrano rendere l’operazione un sogno difficile da realizzare.

Parallelamente, il Bari guarda anche alla difesa. Sempre secondo PianetaBari, l’obiettivo principale resta il ritorno di Obaretin, di proprietà del Napoli, ma l’inserimento dell’Empoli nella corsa al terzino sinistro potrebbe complicare i piani. I toscani avrebbero già avanzato una prima offerta concreta, nonostante il Napoli avesse dato una sorta di prelazione al Bari.

Per questo motivo, i Galletti stanno iniziando a valutare l’opzione Lorenzo Lucchesi, classe 2003, reduce da un’ottima stagione alla Reggiana con 27 presenze e 2 gol, in prestito dalla Fiorentina. Anche lui mancino, rappresenterebbe una valida alternativa nello stesso slot lasciato scoperto. Su Lucchesi, tuttavia, ci sono anche Sampdoria e Palermo, pronte a inserirsi.