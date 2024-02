Espulsione a tempo, arriva la sperimentazione: partirà dalla FA Cup 2024/25

Dopo l’introduzione del VAR, l’altro tema che si sta affrontando riguarda quelle delle espulsioni a tempo.

Dal Regno Unito potrebbe partire la sperimentazione sul campo di questa nuova regola nel calcio professionistico. Infatti, come riporta il quotidiano inglese The Times, la Football Association sta prendendo in seria considerazione di sperimentare l’espulsione a tempo in FA Cup. Ciò dovrebbe riguardare non solo le proteste, ma anche i cosiddetti “falli tattici“. Questa novità potrebbe essere introdotta già a partire dalla prossima stagione in FA Cup, sia maschile che femminile, anche se la FA dovrà studiare i protocolli di applicazione del regolamento prima di dare il via libera alla novità. Alcuni dettagli sono già definitivi: l’espulsione temporanea dovrebbe durare un massimo di 10 minuti