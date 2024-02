Coppa Italia: le date e orari delle semifinali

La Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari delle semifinali di Coppa Italia, attraverso una nota ufficiale.

La finale si giocherà in gara secca il prossimo 15 maggio 2024 allo stadio Olimpico di Roma, il doppio confronto tra Juventus e Lazio vedrà la squadra bianconera giocare la gara di andata in casa, martedì 2 aprile alle ore 21:00. Il ritorno allo stadio Olimpico si disputerà invece martedì 23 aprile sempre alle ore 21:00, l’altro confronto tra Atalanta e Fiorentina vedrà la partita di andata disputarsi all’Artemio Franchi di Firenze mercoledì 3 aprile alle ore 21:00. Match di ritorno in programma invece al Gewiss Stadium di Bergamo mercoledì 24 aprile alle ore 21:00.