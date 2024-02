Bari, l’ex Tavarilli: «Serve qualcuno di spessore e carisma»

Vincenzo Tavarilli ha rilasciato un’intervista a TuttoBari.com, parlando proprio della stagione dei galletti.

Di seguito le sue parole:

«Marino diciamo che è il capro espiatorio di tutto. Lo hanno chiamato perché doveva aggiustare una certa situazione e non ci è riuscito. Quando lui è arrivato ha trovato una squadra che non era il suo abito, non aveva le caratteristiche per il suo gioco e si è dovuto adattare. Nel mercato di gennaio hanno cercato di fare acquisti più adatti al suo modo di giocare ma anche con questi la situazione è degenerata. Adesso bisogna trovare la persona giusta che possa portare avanti questa squadra, non pensando in grande ma pensando di salvare la stagione. Poi è chiaro che se arrivano i risultati si può pensare ai playoff, ma adesso bisogna stare attenti. Ho vissuto da calciatore situazione in cui avevamo squadre con giocatori di grande spessore ma che hanno avuto grandi difficoltà anche cambiando allenatori. Il nuovo tecnico deve avere grande equilibrio e capire quali sono le problematiche del gruppo, se sono comportamentali o fisiche. Non è uno spogliatoio sereno e gioioso, dopo tutti questi risultati negativi. Serve qualcuno di spessore e carisma che riporti serenità. Conosciamo l’ambiente, i tifosi amano la squadra in maniera pazzesca ed esigono. Il Bari l’anno scorso ha portato più di cinquanta mila spettatori…merita di più».