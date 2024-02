Ascoli, Mantovani: «Contro Sudtirol il mancato rigore ha inciso»

Valerio Mantovani, difensore dell’Ascoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko con il SudTirol.

Di seguito le sue parole:

«Abbiamo fatto la partita che il Sudtirol ti costringe a fare, quindi sulle seconde palle, avevamo anche ripreso la gara, ma poi c’è stato l’errore e abbiamo subito il secondo gol. Non bisogna drammatizzare, si vince tutti insieme e si sbaglia tutti insieme. Va detto che il rigore non concessoci per fallo di mano di Scaglia è un episodio che incide»