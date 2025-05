Esposito: «Palermo e Bari piazze importanti, ai playoff possono dire la loro»

In un’intervista esclusiva a news.superscommesse.it, l’ex calciatore Massimiliano Esposito ha espresso le sue considerazioni sul finale incandescente di stagione in Serie B, soffermandosi su playoff e salvezza.

«Il Palermo, nonostante qualche difficoltà, ha tutto per essere protagonista ai playoff», ha dichiarato Esposito. «Ha una rosa profonda, una tifoseria calda e un tecnico esperto come Dionisi. L’equilibrio sarà fondamentale, ma piazze così possono sempre dire la loro».

L’ex centrocampista ha poi analizzato anche le chances del Bari: «È una squadra che ha alternato momenti positivi ad altri più critici, ma ha qualità e ambizione. Nei playoff, la testa e il cuore contano tanto quanto i valori tecnici».

Esposito ha elogiato anche il percorso della Reggiana, reduce da una risalita importante sotto la guida di Dionigi: «Nove punti in tre gare sono un segnale fortissimo. Ha dimostrato carattere e compattezza, soprattutto in partite complicate come quelle contro Modena e Spezia. La salvezza è a portata di mano, ma serviranno ancora sforzi».

Attenzione poi alle ultime due giornate, decisive tanto in chiave promozione quanto salvezza: «Il livello della B è altissimo. Anche squadre come Brescia, Cittadella e Sampdoria sono ancora in bilico. Servirà lucidità e tanta energia».