Dionisi presenta Palermo-Frosinone: «Conta solo il risultato. Galassi? Ha lasciato il segno»

In conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta, Alessio Dionisi ha affrontato senza giri di parole il momento delicato del Palermo, alla vigilia della sfida contro il Frosinone. Il tecnico rosanero ha rimarcato l’importanza della concretezza in questo finale di stagione: «C’è poco da dire, conta il risultato. Inutile parlare delle prestazioni. Abbiamo ottenuto tanti risultati negativi e ci dobbiamo riscattare».

Il Palermo è ancora in corsa per i playoff, ma secondo Dionisi è necessario dimostrare di meritarli: «Ci aggrappiamo al fatto che rispetto a un po’ di tempo fa abbiamo una situazione di classifica migliore, anche se non è quella che vogliamo. Siamo dentro ai playoff e dobbiamo meritarceli. Le due sconfitte hanno complicato il percorso, ma siamo ancora dentro».

Spazio anche alla visita del consigliere Galassi, rappresentante del City Football Group, che ha provato a dare una scossa emotiva al gruppo: «Galassi è un grande comunicatore. Ha lasciato il segno, come aveva già fatto. Cerca di portare messaggi positivi, spronandoci». Dionisi ha poi aggiunto: «Poi dipende come guardi il bicchiere, è mezzo vuoto per le ultime due sconfitte, non meritavamo di perdere. Siamo dentro ai playoff, aspettiamo a parlare di stagione drastica. Quattordici sconfitte sono tante».

Infine, uno sguardo alla sfida di domani sera al “Barbera”: «Col Frosinone sarà una partita difficile, ha più qualità rispetto alle squadre che abbiamo affrontato nelle ultime gare».