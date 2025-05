Dionisi presenta Palermo-Frosinone: «Mentalità da cambiare. Non siamo stati all’altezza dell’obiettivo»

Alessio Dionisi, intervenuto in conferenza stampa da Torretta alla vigilia di Palermo-Frosinone, ha evidenziato come il vero nodo da sciogliere in casa rosanero sia la mentalità: «Il problema è la mentalità, l’ho detto alla squadra. La responsabilità dell’allenatore c’è, siamo diventati meno efficaci dietro. Abbiamo subito 15 gol nelle ultime partite».

Dionisi non ha nascosto le insidie dell’imminente sfida al “Barbera”: «A livello individuale, il Frosinone ha tanta qualità. Dovremo essere più bravi del solito a fare un gol in più degli altri ma anche a prenderne uno in meno».

L’allenatore ha poi fatto un bilancio onesto della stagione, partendo dagli obiettivi mancati e dalla necessità di concentrarsi solo sul presente: «Abbiamo un obiettivo e dobbiamo perseguirlo. L’obiettivo iniziale non erano solo i playoff, non siamo stati all’altezza. Quando finirà la stagione si tirerà una riga e qualcuno giudicherà. Ora ci deve essere la volontà di arrivare ai playoff».

Infine, una riflessione sulle difficoltà affrontate e sull’atteggiamento del gruppo: «Ogni tanto trascuriamo le difficoltà di affrontare le varie partite. Parlare di obiettivi a lungo termine non ha senso. Il Frosinone ci metterà in difficoltà. I giocatori parlano tra loro, anche a fine primo tempo»